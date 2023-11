Avellino, 46enne muore dopo aver mangiato la pizza: grave il marito. La pista dell’avvelenamento da botulino nel condimento piccante

Una donna di 46 anni è morta dopo aver mangiato una pizza in un ristorante della provincia di Avellino. La vittima si chiama Gerardina Corsano e al momento della cena si trovava con il marito 52enne Angelo Meninno, anche lui sentitosi male e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Ariano Irpino. Al momento, si ipotizza che a provocare la morte della donna sia stata un’intossicazione alimentare causata da avvelenamento da botulino, batterio che libera una pericolosa neurotossina e che potrebbe essere stato ritrovato in un condimento al peperoncino utilizzato dal ristorante.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera, Gerardina e Angelo sabato sera sono rientrati a casa senza accusare alcun problema dopo la cena. Il mattino seguente però la coppia ha iniziato ad accusare i primi malori, proseguiti anche il lunedì. Malori che sono cresciuti progressivamente fino a quando ieri, martedì 31 ottobre, i due sono finiti in ospedale in preda a spasmi. Poche ore dopo la donna è morta, mentre il marito è riuscito a salvarsi. Pare che l’uomo abbia solo assaggiato la pizza con il condimento al peperoncino, mentre la moglie l’avrebbe mangiata tutta. Intanto, la Procura di Benevento ha aperto un’inchiesta e la polizia sta indagando sulla vicenda dopo aver fatto analizzare il condimento al peperoncino e ascoltato alcuni testimoni.

