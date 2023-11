Famiglia inglese vola fino a Pisa per mangiare una pizza: «Un viaggio di 24 ore in Italia è più economico di una gita a Londra» 

Un viaggio di 24 ore da Londra a Pisa solo «per mangiare una pizza». Una mamma britannica, originaria di Sheffield, ha prenotato un volo Ryanair per sé e i suoi figli. Destinazione: Pisa, in Toscana. «Il viaggio di un solo giorno in Italia è più economico rispetto a una gita di 24 ore a Londra», ha spiegato la donna al Daily Star. Zaino in spalla, Roxanne Balciunas – questo il suo nome – e i suoi due figli Cherry, di 6 anni e Tayo di 14 anni, sono partiti con un volo dall’aeroporto di Manchester, al costo di 39 sterline ciascuno. A questa cifra vanno inoltre aggiunti i 179 euro spesi per il pernottamento e circa 60 euro per spese varie, tra pasti, gelati e souvenir. Dato che tutto era raggiungibile a piedi, compreso l’aeroporto, non hanno speso un centesimo per i trasporti pubblici. Non è la prima volta che la famiglia inglese decide di organizzare gite di un solo giorno al di fuori del Regno Unito. Al giornale britannico, Balciunas ha inoltre raccontato di aver optato per l’Italia per due motivi: «Fare un’esperienza gastronomica (ed economica) e cercare di staccare i bambini dai loro device».

