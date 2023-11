Casoli, svolta sul caso della donna uccisa in casa a coltellate: arrestato in Inghilterra il marito

È stato arrestato a Shepshed, nei pressi di Leicester, Michael Dennis Whitbread, il marito 74enne della donna britannica uccisa ieri a Casoli, in provincia di Chieti. Michele Faiers, 66 anni, era stata ritrovata ieri nella casa italiana della coppia in una pozza di sangue. Secondo quanto riporta la Bbc, Il cittadino britannico è stato fermato ieri sera, mercoledì 1° novembre, con l’accusa di omicidio e resta in custodia. Gli investigatori dell’Unità Operativa Speciale delle East Midlands sono in contatto con i colleghi italiani. Al momento, però, la procura e i carabinieri di Lanciano non hanno diffuso né confermato la notizia. «Stiamo continuando a lavorare con le autorità sia nel Regno Unito che in Italia riguardo a questo incidente – ha precisato l’ispettore David Hreenhalgh -. La famiglia della signora Faiers ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento e chiederei che questa venga rispettata».

Dopo aver trovato il cadavere della donna nella sua abitazione a Casoli, i carabinieri hanno provato a contattare e rintracciare il marito, che è risultato però irreperibile. Secondo le prime ricostruzioni, il 74enne – ex consulente informatico ora in pensione – si sarebbe dileguato dall’Italia con l’auto di famiglia: una Jeep Compass bianca. Whitbread e Faiers vivevano da qualche anno a Casoli, vicino a Palombaro, dove risiede una comunità di cittadini inglesi che ha acquistato e ristrutturato alcuni antichi casolari. Lo scorso 30 ottobre, secondo quanto ricostruisce il Corriere, la donna avrebbe improvvisamente smesso di rispondere alle telefonate di amici e parenti, fino a quando una sua connazionale si è insospettita e ha provato ad andare a casa sua. Quando è arrivata davanti al portone di ingresso, la donna si è accorta che le chiavi erano ancora infilate nella serratura. A quel punto si è decisa a entrare e si è ritrovata di fronte al corpo di Michele Faiers con l’addome squarciato e immerso in una pozza di sangue.

Credits foto: ANSA/Walter Berghella | L’abitazione di Casoli (Chieti) in cui è stata trovata morta Michele Faiers (1 novembre 2023)

