Monopoli (Bari): 35enne accoltellata in prognosi riservata al Policlinico. Fermato l’ex compagno

Nella mattina di oggi, giovedì 2 novembre, un uomo a Monopoli (Bari) avrebbe accoltellato ripetutamente la sua ex compagna. Secondo i primi dettagli trapelati, i colpi inferti sarebbero almeno 30. La donna, di 35 anni, è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari. Avrebbe riportato il collasso di un polmone, danni a un occhio e diversi traumi all’addome e al torace: nelle prossime ore sarà sottoposta ad alcuni interventi chirurgici. L’aggressore, a quanto si apprende, è stato individuato e fermato dai carabinieri a pochi chilometri dal luogo dove si è verificato l’accoltellamento della donna. La Procura di Bari sta coordinando le indagini. Non è stata ritrovata ancora l’arma utilizzata dall’uomo. Il Corriere di Bari riporta che al momento dell’accoltellamento, la vittima stava per recarsi a lavoro, in un’azienda agricola di Polignano a Mare. Avrebbe però trovato ad aspettarla sotto casa l’ex compagno, suo coetaneo originario di Conversano, Giuseppe Ambriola, con il quale aveva avuto un figlio. In precedenza la donna l’aveva già denunciato.

