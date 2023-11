Toscana, allerta arancione fino alle 15 di domani. Curcio (Protezione Civile): «Forse nuove evacuazioni»

Il meteo sta peggiorando in Toscana e l’allerta sale per oggi pomeriggio e stanotte, quando, se dovesse ricominciare a piovere sulle aree allagate potrebbero essere necessarie delle nuove evacuazioni, che si sommerebbero ai 300 sfollati attuali. «Si sta lavorando e cercando di dare una soluzione rispetto a quelle che sono le possibilità, c’è un tema di meteo che andrà a peggiorare anche oggi quindi dal pomeriggio fino a stanotte le condizioni peggioreranno. Probabilmente ci sarà bisogno, questo lo stabiliranno i sindaci, anche di evacuazioni preventive del territorio che è stato colpito. In questo senso si sta facendo il possibile per supportare le persone», ha dichiarato il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio.

L’allerta idrica

A conferma del rischio che si avvicina, è stata diramata un’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico dalle 20 di questa sera fino alle 15 di domani domenica 5 novembre su Toscana nord occidentale e centrale e tutta la costa. Il presidente di regione Eugenio Giani ha avvisato: «Massima prudenza, il sistema regionale continua ad essere in stato di allerta». La pioggia dovrebbe arrivare nella serata di oggi, prima sulla provincia di Massa Carrara, poi su Lucca e su tutte le zone interne. La situazione dovrebbe migliorare in mattinata con i rovesci residui che si scaricheranno sulle province meridionali. Previste anche raffiche fino a 100 km/h sull’Appennino e zone sottovento, fino a 80-90 km/h sulla costa centro-settentrionale e sull’Arcipelago, fino a 50-60 km/h sul resto della regione. Forti mareggiate sul litorale. Altezza dell’onda significativa fino a 4-5 metri

Sette morti, un disperso

Intanto, proseguono gli interventi di soccorso che sono andati avanti per tutta la notte e solo in Toscana hanno raggiunto il numero di 2.500. Sono 570 i vigili del fuoco impiegati con 150 automezzi. La maggior parte delle forze sono concentrate nella ricerca dell’unico disperso rimasto, dopo il ritrovamento del corpo di un 69 di Campi Bisenzio – uno dei comuni più colpiti – di cui non si aveva notizia di giovedì. Il ritrovamento porta la conta delle vittime a sette. Fondamentale anche ripristinare la corrente alle circe 9 mila utenze che tutt’ora sono senza luce. Sopratutto a Campi Bisenzio, Seano, Poggio a Caiano, Quarrata, Montemurlo, dove sono previsti ulteriori rinforzi di squadre per assistere la popolazione, fa sapere il governatore della Regione Eugenio Giani che stima i danni: «Ragiono sui 300 milioni tra pubblico e privato ma è una stima assolutamente parziale, è una stima che fa riferimento a quello che finora abbiamo registrato». Una cifra, quindi, molto probabilmente destinata a salire.

