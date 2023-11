Julio Velasco nuovo ct della nazionale femminile di volley: primo obiettivo le Olimpiadi. L’ipotesi del ritorno di Egonu

Julio Velasco è il nuovo ct della nazionale femminile di volley. Lo ha annunciato la Federazione Italiana Pallavolo in una nota. L’incarico per l’allenatore di La Plata, fino ad agosto direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, partirà dal 1° gennaio. Velasco prenderà il posto di Mazzanti. «Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta. Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore. Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo percorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra», il commento del presidente federale Giuseppe Manfredi. Il neo ct era già stato chiamato nel 1997-1998 a guidare la Nazionale Femminile. Mentre sulla panchina azzurra, Velasco ha conquistato l’argento olimpico ad Atlanta nel 1996 contro l’Olanda; tre ori europei e due titoli mondiali; ma anche cinque vittorie nella World League. Nel giugno del 2019 la Federazione Italiana Pallavolo gli ha inoltre proposto l’incarico di Direttore Tecnico del settore giovanile maschile con il quale ha vinto nel 2019 l’oro ai campionati del mondo Under 19 e la medaglia d’argento ai campionati del mondo Under 21. Un anno dopo, nel 2020, ha invece ottenuto l’oro ai Campionati Europei Under 18 e l’argento a quelli Europei Under 20, oltre ad altri trofei.

Le prossime sfide

Obiettivo per Velasco ora è guidare le azzurre alle Olimpiadi, se l’Italia riuscirà a qualificarsi per Parigi. Prima però c’è l’impegno della Nations league, dove la sfida per il ct sarà di mantenere la posizione in classifica e guadagnare la possibilità di un ripescaggio per le Olimpiadi. E poi c’è il nodo spogliatoio, dopo che Mazzanti aveva escluso un pezzo importante del gruppo azzurro. Si potrebbero quindi riaprire le porte per Paola Egonu, che ha rinunciato al torneo di qualificazione olimpica dopo un Europeo passato in panchina. Con lei si potrebbero rivedere in azzurro Caterina Bosetti, Monica De Gennaro e Cristina Chirichella.

