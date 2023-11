Roma, dà al corriere gioielli e orologi: la truffa da un milione alla moglie dell’ex ambasciatore

Le hanno fatto credere di dover consegnare un pacco per il figlio. Del valore di oltre un milione di euro. E lei ci ha infilato dentro 15 monete d’oro Kruger-Rand un orologio Patek Philippe, un Hoblot, un Baume et Mercer oltre a un Cartier. Ma anche gioielli, anelli e collane. Così è stata truffata la moglie di un diplomatico che è stato anche ambasciatore negli Stati Uniti e in Russia. «Mi hanno chiamato al telefono e un uomo che credevo fosse mio figlio mi ha detto che avrei dovuto ritirare un pacco e che avrei dovuto pagare un contrassegno», ha detto lei secondo quanto racconta Il Messaggero. Il tutto è accaduto il 3 luglio scorso. La donna, 83 anni, ha denunciato tutto al commissariato romano di Villa Glori. L’autore della truffa è stato individuato e fermato. Ma della refurtiva non c’è traccia.

Jonathan Cristofaro

Lui si chiama Jonathan Cristofaro e ha 29 anni. È nato in Campania e ha una serie di precedenti: da Napoli era partito con un’auto noleggiata da un conterraneo con una società con sede legale a Lignano Sabbiadoro. La giudice dell’udienza preliminare Daniela Ceramico D’Auria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L’indagato è tornato per tre volte a casa della donna per la riuscita della truffa. Mentre la donna ha ricevuto la telefonata di una complice che la informava della cifra da pagare: 5.300 euro. Siccome non aveva contanti in casa, la madre ha dato i preziosi in cambio. «Parlava pochissimo, in perfetto italiano, non indossava guanti ma non ha toccato nulla». Dopo aver consegnato la merce, il “figlio” le ha ritelefonato per farle aggiungere altri preziosi. Poi non è tornato nessuno. E lei è andata alla polizia.

