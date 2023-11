«Abbiamo fatto quello che potevamo. Ricordatevi di noi». Il messaggio dei medici sulla lavagna di un ospedale a Gaza – La foto

«Chi rimarrà fino alla fine racconterà la storia. Abbiamo fatto quello che potevamo. Ricordatevi di noi». Sono parole in inglese, comparse sulla lavagna di un ospedale a Gaza, dove i medici, spiega Medici senza frontiere che posta la foto su X – sono così «sommersi dal numero di pazienti che è impossibile tenere traccia di tutti gli interventi della settimana». «Nelle ultime 24 ore, gli ospedali di Gaza sono stati bombardati senza sosta. Il nostro staff ad Al Shifa ha visto persone colpite mentre cercavano di fuggire dall’ospedale», ha sottolineato l’associazione, chiedendo il cessate fuoco. Il testo ha una firma e una data oramai già lontana 20 ottobre 2023, a intervento sulla Striscia già in corso.

“Chi rimarrà fino alla fine racconterà la storia. Abbiamo fatto quello che potevamo. Ricordatevi di noi”

Parole sulla lavagna di un ospedale a #Gaza dove i medici sono così sommersi dal numero di pazienti che è impossibile tenere traccia di tutti gli interventi della settimana pic.twitter.com/71T8jiCwtc

— MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) November 11, 2023

«I pazienti in terapia intensiva hanno iniziato a morire»

Una dedica, amara, mentre la situazione sanitaria sulla Striscia è al collasso. Primo tra tutti al_Shifa, il principale della zona, da giorno al centro di combattimenti. Oggi due neonati ricoverati in terapia intensiva sono morti per i costanti black out elettrici. Mohammed Abu Salmiya, direttore dell’ospedale al-Shifa a Gaza, ha parlato al telefono con l’Associated Press mentre in sottofondo si sentivano spari e delle esplosioni. «Non c’è elettricità. I dispositivi medici sono fermi. I pazienti, soprattutto quelli in terapia intensiva, hanno iniziato a morire», ha dichiarato. Secondo Israele diversi ospedali di Gaza «devono essere evacuati per consentire all’esercito di affrontare Hamas, che li ha trasformati in postazioni fortificate». «Da settimane – precisa un portavoce dell’esercito israeliano – facciamo forzi per evacuare gli ospedali, che sono divenuti posti molto pericolosi». Portando ad esempio l’ospedale Rantisi, il portavoce ha precisato che per tre giorni consecutivi, prima della sua evacuazione, l’esercito ha fatto ricorso «a telefonate e volantini».

La condanna Onu

Martin Griffiths, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza ha oggi dichiarato che «gli ospedali devono essere luoghi di maggiore sicurezza, non di guerra». Ha aggiunto che «non ci può essere alcuna giustificazione per atti di guerra nelle strutture sanitarie, lasciandole senza corrente, cibo o acqua, e sparando ai pazienti e ai civili che cercano di fuggire. Questo è inconcepibile, riprovevole e deve finire. Gli ospedali devono essere luoghi di maggiore sicurezza e coloro che ne hanno bisogno devono avere fiducia che siano luoghi di rifugio e non di guerra».

Leggi anche: