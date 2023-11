Gaza, scontri vicino all’ospedale Al Shifa. Ong denunciano neonati morti dopo il blackout. Israele: «Aiuteremo l’evacuazione dei bambini»

Nelle prossime 24 ore l’esercito israeliano ha dichiarato che aiuterà l’evacuazione dall’ospedale di Gaza, l’Al Shifa, il più grande della città, a cominciare dai neonati che si trovano ricoverati. Il portavoce militare Daniel Hagari ha riferito che lo staff dell’ospedale ha chiesto aiuto: «Aiuteremo i bambini del reparto pediatrico a raggiungere un ospedale più sicuro. Fornirermo l’assistenza necessaria». L’Ong Physicians for Human Rights Israel ha denunciato la morte di due neonati prematuri, dopo il blackout nell’ospedale, rimasto da ieri 11 novembre senza energia elettrica e collegamento internet. «A causa della mancanza di energia elettrica – spiega l’org – possiamo segnalare che il reparto di terapia intensiva neonata ha smesso di funzionare. Due bambini prematuri sono morti e c’è il rischio reale per la vita di altri 37 neonati prematuri». Stando al ministero della Sanità di Gaza sotto il controllo di Hamas, nell’ospedale ci sarebbero ancora 1.500 pazienti, insieme ad altrettanti operatori sanitari e 20mila persone che lì dentro avrebbero trovato rifugio. Come riporta l’agenzia France presse, residenti hanno raccontato di intensi attacchi durante la notta su Gaza, anche vicino all’ospedale. Membri dell’Ong Medici senza frontiere ha avvertito che c’è il concreto rischio che «questi ospedali diventino un obitorio». L’esercito israeliano ha ribadito intanto che l’ospelda Al-Shifa non è circondato. Come riporta Haaretz, il portavoce Hagari ha confermato: «Stiamo combattendo con terroristi che scelgono di combattere proprio accanto all’ospedale. Abbiamo controllato i nostri sistemi e ancora una volta si è trattato di un lancio di un razzo andato male da parte di organizzazioni terroristiche nella Striscia. Hamas sta commettendo un crimine di guerra usando gli ospedali» per proteggersi.

