Treviso, un’auto esce di strada e finisce in un canale: due morti e due feriti

È di due morti e due feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato la scorsa notte, tra venerdì 10 e sabato 11 novembre, a Ormelle (Treviso). Le vittime sono un giovane di 27 anni e un passeggero della vettura che stava conducendo, che è uscita fuori strada per motivi non ancora chiariti ed è finita in un canale di scolo. Altri due occupanti del veicolo sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Treviso. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, mentre i carabinieri sono al lavoro per capire le cause dell’incidente. Secondo quanto riporta Treviso Today, l’autovettura coinvolta è un’Audi A3 e il conducente si chiama Sing Gurtej, di origini indiane e residente in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 23:40 lungo la Strada Provinciale 49 in Via Roma. L’automobile è finita nel fossato e poi contro un terrapieno in cemento. I vigili del fuoco, arrivati da Motta di Livenza (Treviso) e in rinforzo da Conegliano, hanno messo in sicurezza l’auto. Poi hanno estratto gli occupanti con cesoie, divaricatori e martinetti idraulici.

Leggi anche: