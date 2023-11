Buona la prima: esordio vincente per Jannik Sinner all’Atp Finals di Torino. Battuto in due set il greco Stefanos Tsitsipas

Debutta con un vittoria pesantissima Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals di tennis a Torino, giunte alla loro terza edizione sotto la mole. L’altoatesino numero 4 del ranking mondiale ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas (numero 5 Atp) con un doppio 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Si tratta dell’ottavo confronto tra il campione italiano e il collega greco: cinque volte ha vinto Tsitsipas, ma le ultime due, a Rotterdam e oggi a Torino, ha trionfato Jannik. Il tennista greco negli ultimi due giorni aveva interrotto gli allenamenti per un dolore al gomito. Nel match di oggi, Sinner ha giocato in maniera impeccabile, con grandi colpi da fondo campo e un servizio decisivo. Nel primo set è riuscito a strappare il servizio a Tsitsipas al quinto game, mentre nel secondo set invece è stato decisivo il primo gioco. In entrambi i casi Sinner è riuscito a mantenere il vantaggio fino in fondo. Fondamentali i nove aces realizzati dall’altoatesino.

Cosa sono le Atp Finals

Chiamato il «torneo dei maestri», alle Nitto Atp Finals il pubblico seguirà i vincitori del Rolland Garros e di Montecarlo, i numeri uno al mondo Ivan Dodig e Austrin Krajicek, e la coppia argentina Maximo Gonzalez e Andres Molteni. Migliaia gli spettatori da ogni parte d’Italia e biglietti venduti in 95 Paesi al mondo. Molti i tifosi che non vedono l’ora di assistere al debutto del campione altoatesino e che indossano parrucche arancioni per mostrare il loro sostegno. Al Pala Alpitour non mancano i Carota Boys, fan di Sinner. Atteso in serata un altro debutto, quello del numero 1 al mondo Novak Djokovic che sfiderà uno dei giovani emergenti, il danese Holger Rune.

Leggi anche: