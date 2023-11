Napoli, Garcia a un passo dall’esonero. Il gesto eloquente del presidente De Laurentiis durante l’intervallo

Se l’atto finale della stagione di Rudi Garcia al Napoli fosse una foto sarebbe quella del Maradona, a partita chiusa e persa contro l’Empoli. Dopo tre mesi di stagione, l’allenatore, ultra fischiato a fine match è a un passo dall’esonero. E il pollice verso lo fa il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha lasciato la tribuna quando gli avversari hanno segnato nel finale il gol della vittoria. De Laurentiis aveva commentato l’ultima volta una partita su Twitter il 30 settembre, elogiando la vittoria degli azzurri a Lecce. Poi sono seguite le sconfitte e il termine “Garciaout” è diventato virale sui social. Durante l’intervallo De Laurentiis è sceso nello spogliatoio per svegliare la squadra, cercando di scuotere i calciatori e ignorando di fatto il tecnico francese. A fine partita è scattato il silenzio stampa. Le ipotesi sono che il presidente del Napoli possa chiamare Antonio Conte, offrendogli un ricco compenso, tutto per esserci nella prossima Champions League. Tra gli altri nomi che circolano per il post Garcia anche Walter Mazzarri. Chi accetta non ha una strada facile. I partenopei hanno partite durissime contro Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga.

