Napoli, De Laurentiis contro il sindaco Manfredi: «Juventino, vendimi lo stadio». Protesta il consiglio comunale

«Inopportune e fuori luogo». Così i consiglieri comunali di Napoli definiscono, in un documento condiviso, le parole pronunciate ieri in televisione dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Intervenendo in diretta tv ai microfoni di Amazon Prime da Madrid , dove ieri gli azzurri hanno perso 4-2 contro il Real, l’imprenditore partenopeo ha attaccato il sindaco Gaetano Manfredi e l’intero consiglio comunale della città: «Se lo juventino Gaetano (Manfredi, ndr) uscirà fuori dal legame col consiglio comunale e riuscirà a vendermi lo stadio Maradona, prometto che in un anno lo renderò il più bello d’Italia. Se invece i consiglieri comunali odiano il Napoli e sono contro la maggioranza dei napoletani ho un’altra idea, vado a Caserta o a Pompei».

La replica dei consiglieri comunali

Parole che non sono affatto andate giù ai consiglieri di via Verdi, che oggi replicano a De Laurentiis in un documento condiviso: «Il tema del destino dello stadio – si legge – sta a cuore all’amministrazione comunale perché rappresenta il tempio dello sport napoletano, luogo di passione e di divertimento per i cittadini partenopei, e non può essere terreno di scontro tra il presidente del Napoli e le istituzioni cittadine per fini meramente economici che non coincidono sempre con l’interesse pubblico». Poi un commento sui toni usati da De Laurentiis nel suo intervento in tv: «È bene ricordare – prosegue il testo – che il patron del Napoli, quale personaggio pubblico, dovrebbe attenersi a un linguaggio misurato e rispettoso delle Istituzioni». E c’è anche chi, come il consigliere di Napoli Libera Massimo Cilenti, chiede l’intervento della procura perché De Laurentiis «istiga i tifosi» ad andare contro consiglieri e sindaco.

L’intervento di Manfredi

Sul tema dell’eventuale cessione dello Stadio Maradona è poi lo stesso Gaetano Manfredi a intervenire: «De Laurentiis non ha fatto nessuna proposta ufficiale per lo stadio. La faccia e poi noi la valuteremo». Il primo cittadino partenopeo però mette due condizioni. La prima: lo stadio dovrà avere le caratteristiche giuste per accogliere le competizioni internazionali. La seconda: dovrà essere abbastanza grande da non rendere le partite uno spettacolo esclusivo per pochi. In ogni caso, precisa Manfredi, «noi non possiamo regalare lo stadio». Proprio oggi, inoltre, la giunta comunale ha ufficializzato la decisione di conferire la cittadinanza onoraria all’ex allenatore azzurro, oggi ct della Nazionale, Luciano Spalletti.

