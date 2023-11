«Cosa ne pensa di quella scena su Ferrari?», la domanda irrita Adam Driver: l’attore insulta lo spettatore – Il video

Ha perso la pazienza l’attore Adam Driver durante la presentazione del Film “Ferrari” in Polonia. L’attore ha letteralmente mandato al diavolo uno spettatore, dopo una critica alla pellicola diretta da Michael Mann. Driver era sopite del Camarimage film festival in Polonia, dove è stato proiettato il film. Alla fine erano previste alcune domande da parte degli spettatori. E una in particolare non è per niente piaciuta all’attore. Lo spettatore ha espresso le sue perplessità sulle scene di un incidente mostrato nel film in cui Drive interpreta Enzo Ferrari: «Cosa ne pensa delle scene dell’incidente? – ha chiesto lo spettatore – Mi sono sembrate piuttosto forti, drastiche e… devo dire scadenti». In platea qualcuno sghignazza, immaginando già la reazione piccata dell’attore. Che arriva puntuale: «Fuck you», risponde Driver che prova frettolosamente ad andare avanti: «Prossima domanda».

Presentato in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia, il film è ambientato nell’estate del 1957, cioè quando la società Ferrari attraversava uno dei periodi più critici viaggiando verso la bancarotta e Ferrari decise di scommettere tutto sulla Mille miglia. Il film era stato accompagnato già da alcune polemiche, come quella sollevata da Pierfrancesco Favino, che aveva criticato la scelta di Driver nel ruolo dell’italiano Ferrari, come già accaduto per altri ruoli: «Perché i personaggi italiani non vengono interpretati da attori italiani?» si chiedeva Favino. E chissà se Driver non avesse voluto rispondergli come ha fatto con lo spettatore polacco.

