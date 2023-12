Polonia, Donald Tusk eletto premier. von der Leyen: «La sua esperienza e il suo forte impegno nei valori europei saranno preziosi»

Donald Tusk è stato eletto dal parlamento polacco nuovo presidente del consiglio dei ministri. A favore del nuovo premier hanno votato 248 deputati, contro 201 parlamentari contrari. Domani è attesa la presentazione del suo programma. «Congratulazioni Donald Tusk per essere diventato Primo Ministro della Polonia. La sua esperienza e il suo forte impegno nei confronti dei valori europei saranno preziosi per forgiare un’Europa più forte, a beneficio del popolo polacco. Non vedo l’ora di lavorare con lui, a partire dall’importante Consiglio europeo di questa settimana», ha dichiarato su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

