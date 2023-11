Chi sono i Carota Boys, gli ultrà che spingono Jannik Sinner agli Atp di Torino: «Tutti vestiti d’arancione per il match contro Djokovic»

Mancano poche ore al ritorno in campo nelle Atp Finals di Torino di Jannik Sinner: il campione altoatesino se la vedrà stasera alle 21 con il n° 1 al mondo, Novak Djokovic. L’uomo da battere, il re del circuito mondiale. Una sfida difficile per Sinner, ma non impossibile, che vive un momento di grazia sul piano atletico e ha dalla sua, ovviamente, il fattore tempo (classe 1987 il serbo, classe 2001 l’azzurro). Sinner gioca in casa, e il pubblico di Torino vuole tirargli la volata in un match sentitissimo. Con cori e standing ovation come già nel primo match delle Atp Finals, certo, quello di domenica contro Stefanos Tsitsipas. Ma forse anche con un ingrediente in più: quello del colore. A lanciare l’appello al Pala Alpitour sono stati nelle scorse ore cinque tifosi davvero speciali: i Carota Boys. Nato pochi mesi fa per gioco, il gruppo che segue il tennista con travestimento d’ordinanza da carota (in omaggio al colore della capigliatura di Sinner) sta spopolando sempre più. Dopo l’incursione goliardica sugli spalti del Foro Italico di Roma lo scorso maggio, i cinque giovani piemontesi sono stati notati da Lavazza e invitati a tifare per il loro beniamino anche ai tornei più importanti d’Europa, il Roland Garros e Wimbledon. E la loro simpatia ha contagiato Instagram, dove il loro account ha superato quota 43mila follower. Ora i Carota Boys lanciano la sfida agli altri tifosi in vista del big match con Djokovic: «Portate qualcosa di arancione, così coloriamo di tifo il palazzetto: tutti per Jannik», ha detto Enrico, portavoce del gruppo, alla Gazzetta. Basterà la spinta del Pala Alpitour di Torino tinto d’arancio per spingere al “colpaccio” dell’azzurro?

