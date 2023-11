Treviso, giovane operaia di 26 anni muore schiacciata da un macchinario sul posto di lavoro

L’incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, in un’industria alimentare di Pieve di Soligo

È morta sul lavoro, a soli 26 anni, oggi pomeriggio in un’industria alimentare di Pieve di Soligo (Treviso). La giovane è rimasta incastrata con il capo all’interno di un macchinario in cui sarebbe rimasta incastrata. Un incidente che ricorda la tragica morte di Luana D’Orazio, morta schiacciata dall’ordito in fabbrica. Sulla dinamica indagano i Carabinieri e Spisal. Sul posto hanno operato vigili del fuoco e Suem.

