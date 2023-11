«Come si dice peso in inglese?». Arisa chiede aiuto ai suoi followers per il corso in lingua straniera – Il video

«Joe vuole perdere peso… Come si dice peso?». Arisa non sta scrivendo una nuova canzone e se se la cava molto bene in ambito musicale nelle lingue straniere ha qualche difficoltà. Così, in diretta su Instagram, condivide gli esercizi di inglese con i suoi fan. E chiede suggerimenti. «Jill ha intenzione di smettere di fumare…» spiega Arisa, che nel mentre che la diretta social prosegue è intenta a scrivere correttamente la frase tradotta sul foglio. Nei commenti arriva la frase correttamente tradotta. Come se i suoi followers fossero lì pronti a suggerire.

