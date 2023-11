Peschici, la proposta di matrimonio arriva in classe: il video (con l’aiuto degli studenti) diventa virale

Voleva che fosse un momento speciale e ha deciso di organizzare tutto proprio nel luogo dove si sono conosciuti la prima volta. Succede a Peschici, nel Foggiano, dove un professore ha deciso di fare una proposta di matrimonio a una collega che insegna nel suo stesso istituto. Per l’occasione, l’uomo ha chiesto aiuto ad alcuni studenti. Nel video, registrato da alcuni studenti e subito diventato virale, si vede il docente far partire una canzone dei Negramaro, mentre alcuni ragazzi portano i fiori alla professoressa. Dopo qualche istante in cui la donna non sa bene come reagire, finalmente entra lui con un mazzo di rose rosse e bianche. Dopo aver abbracciato la compagna – a cui l’uomo è legato già da 12 anni – il professore si inginocchia e le porge l’anello. A questo punto lei non deve neanche pensare a cosa rispondere. E appena pronuncia il fatidico «sì», l’intera classe scoppia in un applauso.

Credits video: TIKTOK/Lu_Fasa

Leggi anche: