Elly Schlein invitata ad Atreju? Donzelli smentisce le indiscrezioni: «Non mi risulta»

La tradizionale kermesse di FdI, Atreju, non è ancora iniziata, ma è già polemica. A scaldare gli animi, in particolare, c’è un tema: l’eventuale presenza di Elly Schlein. Secondo diversi quotidiani (tra cui Repubblica), infatti, la leader del Pd sarebbe stata invitata all’evento in qualità di ospite. A rafforzare l’indiscrezione, l’avvistamento di Schlein a colloquio con Giovanni Donzelli, ambasciatore di Giorgia Meloni e plenipotenziario di Fratelli d’Italia. Il quale tuttavia ha smentito categoricamente le voci circolate: «Elly Schlein ad Atreju? L’ho appreso dai giornali, non è partito nessun invito, sto gestendo io gli inviti, ciò detto e non mi risulta che sia partito l’invito, Atreju è aperto a tutte le idee politiche», ha affermato ai microfoni della trasmissione Ping Pong su Radio1. I dem, in ogni caso, hanno già espresso la loro contrarietà rispetto all’ipotesi: «Con FdI ci confrontiamo e discutiamo in Parlamento, a partire dalla manovra di bilancio», hanno riferito fonti del Nazareno. Eppure i giornali parlavano di alcuni colloqui che sarebbero già avvenuti, a porte chiuse, tra la leader del partito e alcuni fedelissimi, sull’eventuale opportunità della partecipazione allo storico evento della destra, che si terrà a Roma dal 14 al 17 dicembre, a Castel Sant’Angelo. Non sarebbe la prima volta che l’evento apre le porte all’opposizione: è successo in passato, tra gli altri, a Fausto Bertinotti, Walter Veltroni, Giuseppe Conte.

Leggi anche: