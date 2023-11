Pistoia, lo psicologo arrestato per abusi sessuali su dieci pazienti

Uno psicologo di Pistoia iscritto all’albo della Toscana è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali nei confronti di dieci sue pazienti. Secondo l’accusa i palpeggiamenti e i toccamenti sarebbero cominciati nel 2013. L’ultima denuncia risale a quest’anno. Delle dieci pazienti, sette erano minorenni al momento dei fatti. Tutte si trovavano in condizioni di fragilità e vulnerabilità. L’indagine, spiega oggi l’edizione fiorentina di Repubblica, è partita nel gennaio 2023 con una denuncia. La ragazza all’epoca dei fatti aveva 14 anni. Era arrivata da lui tramite gli sportelli dedicati alla salute mentale dell’istituto scolastico che frequenta in città. Secondo la ricostruzione degli investigatori lo specialista le invitava nel suo studio per una terapia privata. Inizialmente provava ad insegnare alcune tecniche di respirazione. Poi passava al contatto fisico. Le pazienti hanno denunciato palpeggiamenti, ma lo psicologo a volte si sdraiava anche accanto a loro su dei materassini che si trovavano nel suo studio. La polizia ha sequestrato all’indagato alcuni supporti elettronici. Lo psicologo aveva anche contatti via chat con le ragazze. Ma si era iscritto anche sui social network in anonimato e ha tra i contatti alcune donne giovani. Il commissariato di Montecatini Terme ha raccolto anche altre testimonianze. Il professore avrebbe ammesso di aver usato metodi discutibili con le pazienti. La procura ha chiesto al giudice dell’indagine preliminare la misura cautelare dell’arresto. Ora l’uomo è in carcere per i reati di abuso sessuale aggravato perché esercitato nei confronti di minori e di persone affidate a lui in cura.

