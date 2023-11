Venezia, allerta per un’altra 16enne scomparsa da tre giorni. L’angoscia di Elena Cecchettin: «Vi prego, non di nuovo»

A Mestre, in provincia di Venezia, è scomparsa una ragazza di 16 anni dallo scorso giovedì 16 novembre. Si tratta di Carol Bugin, la cui famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. L’ultima a vederla è stata la madre, nei pressi della stazione della città del Veneziano. A rilanciare l’appello sui social dei genitori è stata anche Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, la 22enne trovata cadavere ieri a una settimana dalla scomparsa in compagnia dell’ex fidanzato Filippo Turetta. «Vi prego, non di nuovo», ha commentato. A lanciare l’allarme dai suoi canali social è anche il presidente della Regione Luca Zaia che invita la cittadinanza ad aiutare nelle ricerche. Al momento, però, non vi sono ulteriori informazioni sui possibili motivi di sparizione. Non si può escludere al momento si tratti di un allontanamento volontario o legato ad altre ragioni. La 16enne è alta 1 metro e 68 centimetri, ha i capelli castani, gli occhi verdi e molte lentiggini sul volto. Stando a quanto ricostruito finora, mercoledì scorso si è allontanata dalla struttura di Conegliano che la ospitava per raggiungere un suo amico a Spinea, un Comune a circa 20 minuti di mezzi da Mestre. Poi giovedì mattina la madre di Carol ha parlato con sua figlia che l’aveva chiamata dal cellulare di una sua amica. In chiamata le ha detto che si trovava nei pressi della stazione di Mestre. La madre, giunta sul posto, ha intravisto la figlia in un bar, ma poi – giusto il tempo di fermare l’auto – e ha perso ogni traccia di Carol. Pare che l’adolescente sia senza soldi, cellulare e documenti.

