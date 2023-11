Brasile, fan di Taylor Swift muore nella ressa per il caldo torrido: annullato il concerto a Rio de Janeiro

Il concerto di Taylor Swift previsto per questa sera a Rio de Janeiro è stato rinviato per via del caldo estremo, dopo che venerdì è morta una fan della popstar di 23 anni poco prima dell’inizio dello show, tra una folla di 60mila persone. Ad annunciarlo è la stessa cantante che su Instagram ha scritto: «Sto scrivendo questo dal mio camerino allo stadio. È stata presa la decisione di posticipare lo spettacolo di stasera a causa delle temperature estreme a Rio. La sicurezza e il benessere dei miei fan, dei miei colleghi artisti e della troupe devono venire e verranno sempre al primo posto». Il Brasile sta affrontando ondate di caldo senza precedenti. Ieri l’indice di calore in città ha raggiunto i 59 gradi, senza contare che in un concerto con una presenza ingente di persone le temperature si alzano.

Storia Instagram di Taylor Swift

Cos’è successo alla fan rimasta vittima

La 23enne deceduta si chiamava Ana Clara Benevides Machado e – secondo quanto ricostruito – dopo essersi sentita male ha cercato aiuto, per poi svenire. La giovane è stata rianimata, ma mentre la trasportavano in ospedale ha avuto un arresto cardiaco. «Voglio dire che ora sento profondamente questa perdita e il mio cuore spezzato va alla sua famiglia e ai suoi amici», ha dichiarato Taylor Swift al termine del concerto di venerdì. Ora la cantante riprenderà il suo tour lunedì con altri due spettacoli previsti a Rio de Janeiro, prima di spostarsi a San Paolo.

