Di Martedì, Nicola Gratteri: «Delitto di Giulia Cecchettin dovuto al patriarcato? No, colpa delle famiglie»

Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri sorprende Giovanni Floris a DiMartedì: «Delitto di Giulia dovuto al patriarcato? No, non c’entra proprio nulla. C’entra l’educazione dei figli da parte delle famiglie. La responsabilità di questi fatti non è dello stato, ma delle famiglie. Tocca a loro, non alla scuola, educare i ragazzi». Floris ribatte : «Ma se il problema è proprio nelle famiglie?». Gratteri: «Allora devono pensarci gli assistenti sociali, non la scuola. E devono toglierli alle famiglie revocando la patria potestà».

Leggi anche: