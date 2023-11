Erba, getta acido muriatico sul volto della ex ragazza. Arrestato per stalking contro la vittima lo scorso agosto

Ha gettato dell’acido muriatico sul volto della sua ex di 23 anni. L’aggressione è avvenuta oggi alle 14 in una zona industriale di Erba, in provincia di Como. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e la donna trasportata in ospedale in codice giallo. Ferito in modo lieve un uomo di 47 anni che era intervenuto in soccorso della ragazza. L’aggressore ha 24 anni ed è di nazionalità marocchina, così come la ragazza, e risulta domiciliato in provincia di Pavia.

L’arresto per stalking pochi mesi fa

L’aggressore era già stato arrestato nel mese di agosto a Erba per un altro episodio di stalking nei confronti della stessa ex fidanzata. Tra i due c’era stata una relazione sentimentale terminata nel 2022. Dopo essersi lasciati lui ha continuato a tormentarla, danneggiando la sua auto e, in un caso, aggredendola fisicamente e provocandole dei lividi. Lo scorso agosto il 24enne aveva atteso la ex fidanzata all’esterno della caserma dei carabinieri di Erba, dove lei era andata per denunciarlo, e l’aveva minacciata con un cric, invitandola a uscire. Era stato arrestato sul posto, poi in sede di convalida si era detto pentito e aveva chiesto scusa. Per questo era stata posta la scarcerazione, disponendo tuttavia l’obbligo di dimora a Broni (Pavia) dove era residente, con il divieto di rivedere la ex fidanzata. Una decisione che non ha sortito gli effetti sperati: oggi è ricomparso a Erba e ha aggredito l’ex compagna.

