Giulia Cecchettin, lo sfogo su Filippo Turetta: «Vorrei sparire dalla sua vita ma non so come fare, mi dice che è depresso e non mangia» – L’audio

«Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, non vorrei più avere ontatti ocn lui. Però allo stesso tempo mi viene a dire cose come che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi e che vorrebbe morire». La Rai ha mandato in onda l’audio di Giulia Cecchettin in cui si sfoga con le amiche per il ricatto morale che sente di subire da Filippo Turetta, con il quale ormai la relazione è finita da mesi. L’11 novembre scorso, dopo averla aggredita e sequestrata, l’ha uccisa e poi nascosta in un canalone, come ha confessato alle autorità tedesche che lo hanno arrestato dopo una fuga durata sette giorni. La 22enne non sa più come comportarsi, non vuole ferire Turetta ma sa che il suo comportamento non è corretto e vorrebbe in qualche modo sfilarsi da una situazione che la opprime. «Non me le viene a dire per forza come ricatto secondo me, però suonano molto come ricatto», racconta alle amiche, «allo stesso tempo mi viene a dire che l’unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo». E poi il senso di colpa, su cui fa leva Turetta per tenerla legata a sé, conoscendo la sensibilità della ragazza: «Vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più. Vorrei fortemente sparire dalla sua vita ma non so come fare, perché mi sento in colpa. Ho troppa paura che possa farsi male».

