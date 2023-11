Giulia Cecchettin, la lite nel parcheggio e la chiamata al 112: «Ma non fu inviata una pattuglia». La Procura acquisirà la telefonata del vicino

La notte in cui Giulia Cecchettin è scomparsa, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta che ha confessato l’omicidio alle autorità tedesche, un vicino di casa ha assistito alla lite tra i due nel parcheggio davanti casa. E ha chiamato il 112, segnalando quello che aveva visto. Ma, stando ai documenti dell’autortià giudiziaria, non fu mandata nessuna pattuglia a controllare. Poi Turetta si è allontanato con la 22enne a bordo della Fiat Grande Punto. Le telecamere hanno registrato un’altra aggressione, questa volta nella zona industriale di Fossò. Infine il passaggio nella zona del lago di Barcis, dove il giovane ha lasciato il corpo senza vita di Giulia Cecchettin. Quello che emerge ora dall’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari è che la sera di sabato 11 novembre un vicino di casa della famiglia Cecchettin notò la violenta lite nel parcheggio davanti alla sua abitazione. Avvertì quindi le forze dell’ordine, chiamando il 112 e segnalando il litigio. Alle 23.18, il vicino disse di aver sentito una persona urlare mi fai male, e un uomo dare un calcio a una figura a terra. Ma senza riuscire a vedere la targa dell’auto. Secondo quanto emerge dall’ordinanza, non vi è traccia di un intervento di volanti quella sera. La Procura della Repubblica di Venezia acquisirà la registrazione della telefonata. Il giorno seguente, Gino Cecchettin presentò una denuncia di scomparsa per a figlia. Intanto sono stati spostati i funerali di Giulia Cecchettin da Saonara, nel Padovano, a in Prato della Valle. Non è ancora stato comunicato quando verranno celebrati, ma si terranno nella basilica di Santa Giustina che, come riferisce Ansa, è una delle più grandi basiliche del mondo e per ragioni di sicurezza – si ritiene che vi sarà un grande afflusso di persone – è più adatta delle sedi di Saonara e Vigonovo.

