Giulia Cecchettin, domani l’estradizione di Turetta in Italia. Andrà in carcere a Verona, dove sarà sorvegliato h24: «Rischio atti autolesionistici»

È previsto per domani, sabato 25 novembre, l’arrivo di Filippo Turetta in Italia. Dopo il viaggio con un volo militare da Francoforte il 22enne – indagato per l’omicidio volontario aggravato di Giulia Cecchettin – arriverà nel carcere di Verona, e non in quello di Venezia come precedentemente indicato. La decisione del Dipartimento amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia è motivata dal fatto che la struttura di Verona ha una sezione «protetti», ossia quella prevista per i detenuti come «sex offender» e «autori di reati a forte riprovazione sociale», che vanno tutelati evitando qualsiasi contatto con altre tipologie di carcerati. Il giovane sarà inoltre sorvegliato a vista 24 ore su 24 questo per evitare gesti autolesionistici.

Il viaggio di Turetta di rientro dalla Germania

Sarà la polizia tedesca a consegnare Turetta agli italiani: il passaggio avverrà nell’area di sicurezza dell’aeroporto di Francoforte dopo il via libera dei giudici alla consegna sulla base del mandato di arresto europeo. «Il cittadino italiano sarà consegnato all’Italia alle ore 10.45, nel settore sicurezza dell’aeroporto di Francoforte sul Meno», ha confermato il portavoce della Polizia del maggiore scalo tedesco. L’atterraggio in territorio italiano – scrive Ansa – è previsto per le 12.30. Saranno gli agenti del Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip) a scortarlo durante il volo e portarlo negli uffici della polizia di frontiera, dove gli verrà notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il femminicidio di Giulia Cecchettin. A quel punto, il giovane verrà portato in carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Stando a quanto emerge dalle integrazioni delle indagini, oltre al sequestro di persona e all’omicidio, Turetta potrebbe rispondere anche del reato di occultamento di cadavere. Ma non solo: la procura ha raccolto diversi elementi che fanno pensare a una premeditazione.

