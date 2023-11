Filippo Turetta e quello scotch comprato 48 ore prima dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Oggi l’arrivo in Italia e il carcere veronese di Montorio

Oggi Filippo Turetta, accusato dell’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, è atteso in Italia. Fermato lungo l’autostrada A9 e portato nel carcere di Halle, arriverà questa mattina attorno alle 12.30 con un volo dell’Aeronautica all’aeroporto Marco Polo di Venezia e sarà portato al carcere veronese di Montorio. Intanto all’ANSA un portavoce della polizia tedesca conferma che il giovane è arrivato all’aeroporto di Francoforte e il decollo dell’aereo militare che lo deve portare a Venezia è previsto sempre alle 10:45. In Italia il giovane sarà messo in isolamento per motivi di sicurezza, sia perché potrebbe tentare gesti estremi sia per il rischio di aggressione da parte di altri detenuti. Il gip Benedetta Vitolo, che ha firmato l’ordinanza di arresto, ha 5 giorni di tempo per l’interrogatorio di garanzia. Turetta, secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, una volta giunto in carcere a Verona, rimarrà in infermeria e avrà dei colloqui con psichiatri e psicologi. Potrebbe esser trasferito nella sezione «sex offender», o nella sezione psichiatrica sperimentale.

L’ipotesi delle premeditazione e quello scotch comprato on line due giorni prima del delitto

La procura di Venezia intanto lavora sul caso e si starebbe valutando la premeditazione. Sono stati trovati finora due coltelli da cucina, uno di 21 centimetri lasciato per terra con la lama spezzata, l’altro da 12 in auto del giovane. E poi i sacchetti neri con cui Turetta ha coperto il corpo di Giulia dopo averlo buttato in una scarpata. E l’acquisto di un «nastro telato argentato», comprato online un paio di giorni prima. Al vaglio degli inquirenti anche uno strano passaggio per la strada principale di Fossò pochi minuti prima dell’incontro tra i due giovani.

La chiamata al 112 e quell’allerta ignorata

«È una situazione che merita un approfondimento. Le forze di polizia e l’Arma dei carabinieri non si sono mai sottratte all’assunzione delle loro responsabilità». Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto ieri sulle indagini, e in particolare sulla chiamata fatta dal super testimone al 112, che aveva sentito le urla della studentessa. Una chiamata a cui poi non è stata inviata una «gazzella» sul posto. «Sarebbe pericoloso dare delle spiegazioni. È un caso per il quale sono state aperte delle valutazioni

per verificare se ci siano degli elementi critici nella gestione dell’evento. Occorre concedere il beneficio del dubbio e la necessità di fare chiarezza», ha sottolineato il ministro.

