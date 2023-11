25 novembre: l’Italia scende in piazza contro la violenza sulle donne. I cortei a Roma e Messina (e le polemiche per il comunicato contro Israele) – Il video

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono due cortei i grandi cortei previsti: quello che parte alle 14.30 dal Circo massimo di Roma, con pullman da tutta Italia, e quello di Messina, dalle 15 da largo Seggiola. Tutti organizzati da “Non una di meno”, che per l’ottavo anno consecutivo chiama «la marea a Roma e a Messina con più rabbia che mai». Tante le manifestazioni in altre città del paese, inclusa Caivano. A Roma non si esclude la presenza di Elly Schlein mentre sull’iniziativa è nata una polemica che divide anche le opposizioni. A scatenare il tutto è il comunicato di Non una di meno, dove non figura una parola di condanna su Hamas ma si attacca il governo e il suo sostegno di Israele contro Gaza. Le attiviste hanno poi chiarito: «Se accetteremmo le donne israeliane? La nostra piazza è apolitica e aperta. Siamo contro il genocidio di uno stato colonialista nei confronti di Gaza, dei palestinesi, non contro le donne israeliane. Niente bandiere né simboli, la nostra sarà una piazza contro la violenza di genere e contro il patriarcato». Dichiarazioni che non convincono la comunità ebraica: «C’è tutto un mondo che a parole si mobilita per i diritti civili, ma tace e volge lo sguardo dall’altra parte rispetto a stupri e torture, documentati, sulle donne ebree aggredite, massacrate ed esposte pubblicamente dai terroristi di Hamas. Un silenzio complice e assordante», dichiara il presidente della comunità di Roma, Victor Fadlun. Intanto a Milano è già iniziato il presidio a largo Cairoli dalle 11, in piazza i nomi delle 107 vittime di femminicidio in Italia nel 2023.

Il post di Gino Cecchettin: «Parlate, denunciate, fidatevi!»

«Parlate, denunciate, fidatevi!» è il commento che Gino Cecchettin affida a Instagram, nella Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il papà di Giulia, uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, pubblica l’immagine del fiocco rosso, simbolo della giornata.

(foto di repertorio ANSA/MATTEO CORNER)

