Il Papa non sta bene, annullate le udienze di oggi e a rischio l’Angelus di domani. La Santa Sede: «Ha l’influenza»

Papa Francesco è malato: «Le udienze del Santo Padre previste per questa mattina sono annullate per via di un leggero stato influenzale». A comunicarlo, l’ufficio stampa della Santa Sede. Nonostante i toni non siano preoccupanti, considerata anche l’età del pontefice, è stato deciso di cancellare gli incontri di oggi, 25 novembre. Alle 10, tra gli altri, avrebbe dovuto incontrare il presidente della Repubblica della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló. E non è detto che il decorso della malattia sia abbastanza rapido da consentirgli di svolge l’Angelus, domani, e l’udienza generale di mercoledì 29 novembre. Tra gli altri appuntamenti che dovrebbero vedere impegnato il Papa nei prossimi giorni, c’è infine il viaggio a Dubai, da venerdì 1 a domenica 3 dicembre: il capo dello Stato Vaticano dovrebbe partecipare ai lavori della Cop28 sui cambiamenti climatici.

Leggi anche: