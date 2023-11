Papa Francesco sta ancora male per colpa dell’influenza: reciterà l’Angelus dalla cappella di Casa Santa Marta

L’influenza sta creando non pochi disturbi a Papa Francesco che alle 12 reciterà l’Angelus in collegamento dalla cappella di Casa Santa Marta. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. La preghiera sarà trasmessa in diretta televisiva e sugli schermi presenti in Piazza San Pietro da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican News. Dopo aver annullato le udienze di sabato 25 novembre, il Pontefice è stato portato all’ospedale Gemelli di Roma per sottoporsi a dei controlli aggiuntivi. Una tac «per escludere il rischio di complicazioni polmonari», si legge nel comunicato, «l’esame ha dato esito negativo».

