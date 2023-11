Papa Francesco influenzato, la Tac al Gemelli: «Escluse complicazioni polmonari»

Dopo aver annullato le udienze di oggi, sabato 25 novembre, a causa del suo stato influenzale, Papa Francesco è stato portato all’ospedale Gemelli di Roma per sottoporsi a dei controlli aggiuntivi. Lo ha reso noto la Sala stampa vaticana, condividendo una nota in cui si sottolinea l’esito degli esami. Al Gemelli Isola di Roma, è stata eseguita una tac al Pontefice «per escludere il rischio di complicazioni polmonari», si legge nel comunicato, «l’esame ha dato esito negativo e il Papa è rientrato a Casa Santa Marta». A causa del suo stato di salute e per evitare peggioramenti, sono state annullate le udienze di oggi, come l’incontro con il presidente della Repubblica della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, previsto alle 10. Non è ancora chiaro se papa Francesco sarà disponibile per l’Angelus di domani, nella nota del vaticano non vi è alcun riferimento agli appuntamenti futuri. Tra gli altri, da venerdì 1 a domenica 3 dicembre dovrebbe volare a Dubai per la Cop28.

