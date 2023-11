Genova, la denuncia di una 17enne: «Sono stata stuprata da quattro ragazzi che mi avevano invitato a una finta festa»

Per i quattro indagati a piede libero i «rapporti sono stati consenzienti». La ragazza che li ha denunciati, invece, afferma: «Mi hanno portato con la forza in camera da letto e costretto al rapporto sessuale». È la storia che racconta oggi, 26 novembre, il Secolo XIX. I fatti risalgono allo scorso marzo e sarebbero avvenuti in un appartamento della Val Bisagno, dove la presunta vittima si è recata «per una festa con gli amici». Una volta entrata nell’abitazione, però, ha scoperto che non c’era alcuna festa: al suo interno ha trovato solo i quattro ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 20 anni e sui quali adesso pende un’indagine per violenza sessuale di gruppo. All’indomani dell’accaduto, la liceale ha raccontato ai genitori quanto successo: ne è seguita una visita medica, poi la denuncia alla Polizia e, infine, l’avvio di un percorso di tutela psicologica. Stando al racconto della ragazza, le violenze sarebbero avvenute ripetutamente in due aree della casa, la camera da letto e la doccia. Oltre ai rapporti avuti singolarmente, i quattro avrebbero costretto la studentessa a fare del sesso di gruppo. Negli interrogatori che hanno seguito la denuncia, i ragazzi hanno sempre negato la versione della 17enne.

