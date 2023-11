Tenta di buttarsi dal cavalcavia, così il poliziotto è riuscito a salvargli la vita – Il video

Ha salvato un uomo che minacciava di buttarsi nel vuoto da un cavalcavia l’agente della Polizia stradale Vincenzo Esposito. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di domenica 26 novembre, lungo la strada statale 336 che collega Malpensa e Busto Arsizio, in provincia di Varese. Mentre i altri poliziotti, assieme ai vigili del fuoco, cercavano di convincere l’uomo ad allontanarsi dalla ringhiera, Esposito si è arrampicato sul tetto di un autocarro e si è arrampicato sul cavalcavia. Da lì si è aggrappato alla rete, ha afferrato l’uomo alle spalle e lo ha bloccato contro la rete di protezione proprio nel momento in cui la recinzione stava per cedere. A quel punto gli agenti e i pompieri sono riusciti a prendere di peso i due e li hanno riportati al sicuro. Al Tgr della Lombardia, Esposito ha raccontato di non essersi reso conto della pericolosità della situazione in quel momento: «Cercavo solo di mettere in sicurezza l’uomo – ha detto l’agente – Era al di là del parapetto ed era aggrappato alla rete e con i piedi poggiava sul piccolo cordolo. L’ho aggrappato alle spalle e l’ho “saldato” alla rete di protezione».

