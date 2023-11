Capodanno a Ladispoli con Emis Killa, scatta la polemica: «Canzoni sessiste». Ma il sindaco difende la scelta: «Scrollatevi la mentalità da paesello»

Non saranno le note de L’anno che verrà di Dalla e nemmeno Tanti auguri di Raffaella Carrà che allieteranno il Capodanno a Ladispoli. Sul palco sono attesi Emis Killa e Gue Pequeno. E sull’amministrazione del centro balneare a pochi chilometri da Roma, piovono polemiche. La notizia oggi è riportata da Repubblica che cita alcune strofe dei brani dei due artisti. Tra cui uno di Emis Killa: «Preferisco saperti morta che con un altro. Vengo a spararti», ovvero la canzone “3 messaggi in segreteria“, accusata di esser un inno al femminicidio. Accusa che però l’autore rispedisce al mittente spiegando invece che serve a sensibilizzare. Il Capodanno di Ladispoli costa 345mila euro. Davanti alle critiche replica il sindaco leghista Alessandro Grando. «Sarà una serata di festa senza messaggi sbagliati, e ci mancherebbe anche che un’amministrazione voglia trasmettere certi messaggi ai ragazzi. Noi vogliamo fare una serata per i nostri giovani», ha spiegato all’ANSA il sindaco precisando «ma poi, i due artisti, dopo aver suonato da noi andranno anche in altri luoghi e locali. Ma questa polemica è indirizzata solo a Ladispoli. Guè Pequeno, per esempio, andrà a suonare a Cinecittà World. E questo cosa vorrebbe dire, che un parco per famiglie inneggia alla violenza contro le donne? Dai sù, non è possibile».

Il sindaco Grando e l’attacco contro la città di Ladispoli

Secondo il sindaco, che già ha dovuto affrontare il caso del leone scappato dal circo è tutto un attacco contro la città: «Questa polemica era già scoppiata nel 2022, quando Emis Killa venne a suonare. E non è successo nulla perché assolutamente non ha cantato nulla che facesse riferimento alla violenza di genere. E non accadrà nulla il 31 dicembre». E ancora: «Purtroppo a Ladispoli abbiamo l’opposizione più becera di Italia». I beceri sarebbe il Pd di Ladispoli che ha definito i 345 mila euro per una serata «una spesa immorale», aggiungendo che «da una presenza incisiva come quella del rapper (Emis Killa ndr) dovesse arrivare un’altra narrazione, di solidarietà per le donne e di condanna per gli assassini». Sui social il sindaco ha continuato a replicare ai rivali politici: «Mi permetto di dare un consiglio ai nostalgici: provate a scrollarvi di dosso la “mentalità da paesello”».

(in copertina Emis killa durante la terza serata degli MTV Days in Piazza Castello, Torino, 30 giugno 2012 ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO)

