Cosenza, incidente ferroviario a Corigliano-Rossano: due morti. Treno travolge camion al passaggio a livello – Il video

È di due morti e di parecchi feriti, il bilancio di un gravissimo incidente ferroviario, in località Thurio, nel comune di Corigliano-Rossano (Cosenza). Alle 18.30 un treno di pendolari, con all’interno una decina di passeggeri ha travolto un camion bloccato sui binari. Il veicolo non è riuscito ad attraversare in tempo le rotaie ed è rimasto incastrato sotto il passaggio a livello. Le vittime sono il capotreno e l’autista del mezzo. Tutti i restanti passeggeri sono illesi. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa fra Sibari e Corigliano Calabro.

Rfi e Trenitalia hanno diffuso una nota in cui ricostruiscono la dinamica dello scontro. «Il mezzo pesante – si legge nella nota – ha occupato la sede di un passaggio a livello che, dai primi riscontri, risulta regolarmente funzionante e chiuso. Al momento risultano deceduti il capotreno e l’autista del camion, mentre sono illesi i 10 passeggeri che erano a bordo del treno. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa fra Sibari e Corigliano Rossano. Rfi e Trenitalia esprimono il loro dolore e cordoglio per le vittime».

