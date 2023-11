Genova, litiga col fidanzato che la lascia sola al bar: violentata una 25enne

Una ragazza di 25 anni ha riferito di essere stata abusata sessualmente da due coetanei a Genova. È accaduto nel quartiere di Sampierdarena all’inizio di settembre. Dopo aver litigato con il proprio fidanzato, scrive Repubblica, la giovane rimane sola e decide di entrare in un bar dove incontra i due coetanei. Quattro giorni dopo, la 25enne si presenta all’ospedale Galliera. Lì, i medici riscontrano lesioni compatibili con una violenza sessuale. Per quanto riguarda invece gli accertamenti sono passati troppi giorni per rintracciare la cosiddetta «droga dello stupro». Allo stesso tempo, parte la segnalazione alle forze dell’ordine. Le immagini delle telecamere vicino al locale sono state decisive per rintracciare i presunti stupratori. I carabinieri identificano un uomo entrare e uscire dal locale. Nell’interrogatorio, scattato dopo gli accertamenti, quest’ultimo fornisce il nome dell’amico con cui ha trascorso la serata. Dopo settimane, la Procura – scrive il quotidiano – iscrive nel registro degli indagati un nordafricano e uno sudamericano con l’accusa di stupro di gruppo. I due sostengono che la 25enne fosse consenziente, sarà la Procura di Genova a stabilire la dinamica dell’accaduto.

