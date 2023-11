La ragazza segregata e violentata per due anni in un maneggio a Cesano

Due stallieri di cittadinanza pakistana hanno tenuto segregata in un maneggio per due anni una ragazza che all’epoca aveva 17 anni. Lo stabilimento si chiama “La Melazza” e la ragazza è stata anche ripetutamente violentata. Ali Roze, 31 anni, ex fidanzato della giovane, ha ricevuto una condanna definitiva per violenza sessuale, maltrattamenti e sequestro di persona. Yasir Imran, 36 anni, coinquilino e parente di Roze, è ancora a processo. La 17enne aveva lasciato la Germania nel 2019 insieme al fidanzato. La coppia dormiva nella foresteria della struttura. Quando lei compie 18 anni qualcosa cambia: i due non vogliono che esca da sola. Può andare a fare la spesa solo accompagnata dall’allora fidanzato. I due, racconta oggi il Corriere Roma, le distruggono il cellulare e le tolgono i documenti. Quando lei rimedia un altro cellulare i due la rinchiudono in camera da letto. Le fanno mettere vestiti lunghi per nascondere i lividi. Roze la violenta. Irman abusa della ragazza, anche se non arriva a stuprarla. Il 27 maggio 2021 lei riesce a scappare. I due finiscono in arresto. E lei torna in Germania.

