«Enrica Berlinguer». Alessandro Sallusti e lo scivolone con la conduttrice. «Guardi mi chiamo Bianca, lo trovo sgradevole» – Il video

Un errore, voluto. Fatto per creare polemica perché Bianca Berlinguer ha sbagliato prima, chiamandolo erroneamente Andrea. Così Alessandro Sallusti, ospite a È sempre Cartabianca ha deciso di chiamare la conduttrice Enrica Berlinguer. «Guardi, mi chiamo Bianca. E lo trovo sgradevole. Quel nome poi è un bellissimo complimento», ha dichiarato la padrona di casa. «Ma io non volevo fare riferimenti al padre. Io mi chiamo Alessandro vede…», ha insistito il direttore responsabile de Il Giornale, insistendo sull’errore fatto. La conduttrice, passata con il suo format televisivo da Rai a Mediaset, lo blocca: «Ti ho chiamato Andrea, non con il nome di tuo padre al femminile. Andiamo avanti, non voglio far polemica». La scena sta diventando virale sui social.

