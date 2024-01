Bianca Berlinguer risponde sui fuori onda di Striscia la notizia: «La mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile» – Il video

«Permettetemi di aprire con una questione che mi riguarda direttamente, riguarda la mia redazione perché ieri sera Striscia la notizia – che fa Striscia la notizia quindi niente da eccepire – ha trasmesso un fuori onda che è stato preso poco prima che partisse la trasmissione È sempre cartabianca in cui mi lamentavo della mia redazione come può sempre accadere, come potete immaginare in quegli attimi prima che parta diciamo la diretta. E sembrava appunto che io non la apprezzassi, invece. Chiaramente questo mi è dispiaciuto perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile. In un’azienda come questa in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene. Grazie per questa piccola digressione personale». Queste le parole di Bianca Berlinguer rispondendo, in apertura della trasmissione Prima di domani su Rete4, ai fuori onda trasmessi da Striscia la notizia. «I pezzi fanno pena, proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti! Non c’era un pezzo decente», aveva detto la giornalista, sollevando un caso nella rete di Pier Silvio Berlusconi.

Come sempre Bianca Berlinguer si conferma grande donna e professionista, sono cose che capitano a chi lavora e per questo forse Antonio Ricci non sa cosa significa. Vorrei tanto avere due suoi fuori onda, ci sarebbe da ridere #BiancaBerlinguer

pic.twitter.com/wUBA3O57AU

— CinguettaTV (@CinguettaTV) January 12, 2024

