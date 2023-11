Germania, arrestati due ragazzini: progettavano di attaccare una sinagoga e un mercatino di Natale. Alzata l’allerta terrorismo

Due ragazzini di 15 e 16 anni sono stati arrestati in Germania con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico contro un mercatino di Natale e una sinagoga. Lo hanno fatto sapere le autorità tedesche. I due sarebbero stati intercettati mentre discutevano dei loro progetti di un attacco contro «infedeli». Il 15enne è stato fermato nello Stato del Nord Reno-Westfalia, la sua abitazione perquisita; il 16enne nello Stato del Brandenburgo. Le misure si sono rese necessarie dopo che il primo dei due ha postato su Telegram un video in cui evocava la «guerra santa» contro l’Occidente ed un attacco da svolgersi dopodomani, venerdì 1° dicembre. Nelle scorse ore l’intelligence tedesca ha detto di aver alzato il livello di allerta nel Paese per la minaccia di possibili attacchi terroristici. «Ho sottolineato più volte come un attacco islamista potrebbe avere luogo in Germania ogni giorno», ha avvertito il capo dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, Thomas Haldenwang. Dopo l’assalto di Hamas a Israele il 7 ottobre e la conseguente guerra a Gaza, le autorità tedesche hanno già aumentato i presìdi di sicurezza attorno a sinagoghe ed altri centri ebraici, considerati obiettivi primari a rischio. Il 18 ottobre si è sfiorata ciononostante la tragedia, quando due bombe molotov sono state lanciate contro un edificio che ospita una sinagoga e un centro ebraico nel cuore di Berlino. Le due bombe sono esplose in quell’occasione sul marciapiede di Brunnenstrasse, senza arrecare danni all’obiettivo potenziale.

