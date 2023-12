Antisemitismo, si dimette la rettrice dell’Università della Pennsylvania

Alla fine, sommersa dalle polemiche, ha presentato le dimissioni. Liz Magill, 57enne rettrice dell’Università della Pennsylvania, lascia il suo incarico dopo la sua audizione al Congresso statunitense in merito alla difesa dell’ateneo verso studenti di religione ebraica, specialmente dopo lo scoppio del conflitto fra Israele e Hamas. Magill, in carica da due anni, non ha fornito risposte esaurienti. Le rettrici di Harvard e Massachusetts Institute of Technology, Claudine Gay e Sally Kornbluth, figurano con la collega Magill nella lettera firmata da 72 parlamentari repubblicani e da due democratici dove si chiedono le dimissioni delle dirigenti per episodi di antisemitismo e scarse garanzie di tutela negli atenei. Ritornando all’UPenn qualche giorno fa Ross Stevens, magnate, ceo dello Stone Ridge Holdings Group, aveva minacciato di ritirare una donazione di 100 milioni di dollari se Magill fosse rimasta al suo posto.

(credits photo UPenn)

