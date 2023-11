Termoli, senzatetto accende il fuoco per scaldarsi: morto carbonizzato nell’incendio

Tragedia della povertà a Termoli, in provincia di Campobasso, dove un senzatetto è morto carbonizzato all’interno di un ex chiosco che utilizzava come bivacco. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe acceso il fuoco per riscaldarsi all’interno dello spazio dell’ex chiosco di Pozzo Dolce, usato come rifugio: ne sarebbe scaturito tuttavia un incendio, di cui il clochard stesso è rimasto vittima. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, del quale gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire l’identità.

