Vicenza, dona 6mila euro all’emporio solidale: 700 «pizze sospese» per i più bisognosi

Un imprenditore ha donato 6mila euro all’emporio solidale “Il Cedro” di Schio, nel Vicentino. L’uomo ha voluto mantenere l’anonimato ma ha dato precise indicazioni ai gestori del negozio: usare quel denaro per offrire una pizza a tutte le famiglie e alle persone sole che versano in difficili condizioni economiche. I destinatari dell’iniziativa potranno andare all’emporio a ritirare il buono, da utilizzare poi nella vicina Pizza Bon in piazza IV novembre per prendere la propria «pizza sospesa», da mangiare seduti al tavolo o prendere da asporto. Sono 700 i coupon che “Il Cedro” ha messo a disposizione degli utenti, con la collaborazione del ristorante che ha previsto menu a 10 euro con le pizze tradizionali. «È stata un’iniziativa inaspettata che abbiamo soprannominato “Una pizza per tutti”», ha detto al Corriere della Sera Christian Sassaro, presidente dell’associazione Da Spreco a Risorsa Odv che gestisce l’emporio. È qui che chi ha bisogno può passare a prendere con una tessera a punti i prodotti alimentari e di prima necessità. Ad aprile 2022, quando ha aperto, erano 80 i nuclei familiari o le persone sole destinatarie del progetto: un anno e mezzo dopo sono quadruplicati. Oggi sono circa 300 le famiglie o le persone sole a rivolgersi all’emporio, la maggior parte delle quali anziani a basso reddito, con pensioni insufficienti per coprire tutte le spese del mese. «Recuperiamo la merce per l’emporio da 50 supermercati e da 30 aziende nel Vicentino», ha aggiunto Sassaro, spiegando come la donazione sia stata particolarmente apprezzata dagli utenti: «Per noi mangiare la pizza è scontato, ma con l’aumento dei prezzi in molti hanno rinunciato a questo piccolo sfizio. Alcune famiglie che seguiamo sono composte anche da 8, 10 membri, per una pizza da asporto spenderebbero in media 60 euro, una spesa che non si possono permettere».

