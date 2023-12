«Cose che non valgono niente», lo strano messaggio di Noemi Bocchi sui social dopo le parole di Ilary Blasi su lei e Francesco Totti

Dopo l’uscita del documentario “Unica” dove Ilary Blasi racconta la fine del suo matrimonio con Francesco Totti dando la sua versione dei fatti, mentre l’ex capitano giallorosso tiene il riserbo la nuova compagna Noemi Bocchi ha scelto di rompere il silenzio su Instagram. «Non ho tempo per le cose che non valgono niente». Una citazione, corredata da foto. La conduttrice nel documentario non nomina mai Bocchi, la definisce mamma di due bambini, ragazza. Non la attacca e non la accusa, ma spiega come Francesco Totti, a sua insaputa, avrebbe iniziato a frequentarla quando ancora non si era affatto separato. Blasi domenica sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

(foto ANSA/LUCA ZENNARO)

Leggi anche: