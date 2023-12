Ilary Blasi si confessa in tv dopo l’uscita di “Unica”: «Totti è sempre stato geloso, ma non mi sento di gridare al patriarcato»

«Per un anno e mezzo sono rimasta in silenzio, a osservare. Ma era la mia storia: dovevo metterci la faccia». Così llary Blasi, ospite nel programma di Canale 5 Verissimo, inizia la sua intervista, a margine del successo riscosso dal suo documentario, Unica, che ripercorre la fine del matrimonio con Francesco Totti. A partire dal novembre 2021: in quel periodo, una delle coppie più celebri d’Italia inizia a incrinarsi. Tutto a causa di un caffè, che la showgirl racconta di aver preso con un ragazzo scatenando le gelosie dell’ex marito. Il quale, secondo quanto raccontato da Blasi, le avrebbe addirittura chiesto di cancellarsi dai social e di smettere di lavorare. «Francesco è sempre stato geloso. Ma in un modo che non voglio associare al patriarcato, alle tragedie di cui sentiamo parlare in questi giorni. Io credo che fosse confuso, spaventato», ha specificato. Quando iniziò la storia d’amore tra l’ex capitano e Noemi Bocchi, ricorda Blasi, lei era sicura che non si trattasse di tradimento: «Avevo creduto a ciò che mi aveva detto. Chiedo scusa ai giornali e ai giornalisti: all’epoca dichiarai che avevano fatto una grande figura di mer*a. Però forse anche loro devono scusarsi con me. Io ero in buona fede». E in ogni caso, dal suo punto di vista, non sono mai stati dalla sua parte: come nel documentario, vengono ricordati alcuni titoli che la definivano come «ex letterina»: formula che – sostiene – aveva l’effetto di sminuire la sua posizione. Blasi ha ripercorso poi la scoperta della relazione tra Totti e Noemi Bocchi, gli ultimi mesi da separati in casa, qualche dispetto sul finale. E un bilancio duro da digerire: vent’anni di relazione in cui, secondo quanto le avrebbero fatto capire diverse persone, i tradimenti sarebbero stati più di uno.

