Filippo Turetta ha incontrato i genitori in carcere, il primo faccia a faccia dopo l’arresto

I genitori di Filippo Turetta hanno incontrato il figlio nel carcere di Verona per la prima volta da quanto il 21enne è stato arrestato per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Il faccia a faccia è stato comunicato a colloquio concluso. L’incontro è durato circa un’ora. Turetta ha abbracciato i suoi genitori e ha pianto in più occasioni, ringraziandoli per aver deciso di andarlo a trovare. Sin dalle prime ore in cella, il 21enne aveva espresso il desiderio di rivedere il padre e la madre. Lo scorso 29 novembre, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini avevano rinunciato a vedere il ragazzo nel penitenziario veronese, nonostante il via libera da parte del pubblico ministero. In quell’occasione la coppia aveva spiegato di «non sentirsi pronta» per rivedere il figlio, a 18 giorni dalla sua scomparsa assieme all’ex fidanzata. Dopo la prima rinuncia, l’avvocato Giovanni Caruso non aveva dato spiegazioni sulla decisione della coppia. Il legale però aveva spiegato quanto fosse necessario un aiuto psicologico, tanto per loro quanto per il 21enne in cella, prima che si potesse realizzare l’incontro.

