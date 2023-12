Travolte da un Suv sul ciglio della strada, morta una 31enne a Rimini: grave l’amica di 21 anni

Una donna di 31 anni è morta a Rimini sabato sera, 2 dicembre, dopo essere stata travolta da un’auto mentre camminava lungo la statale 16. La vittima, originaria dell’Albania, era in compagnia di un’amica indiana di 21 anni, rimasta ferita in modo grave e ricoverata in ospedale a Cesena con diverse fratture. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada poco illuminato e a scorrimento veloce alle 21 circa. A travolgere le due ragazze sarebbe stato un uomo a bordo di un Suv Volkswagen Tiguan. Agli inquirenti ha spiegato di non aver visto le due donne al momento dell’impatto. L’uomo, ora indagato, è stato portato all’ospedale di Rimini per accertamenti medici.

