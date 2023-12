Operato d’urgenza il ragazzo accoltellato fuori da scuola: «Si è tolto la lama dal collo ed è svenuto». Fermato un 14enne

La vittima è arrivata in ospedale in condizioni disperate, secondo i medici. Ancora da chiarire i motivi dietro l’aggressione

È stato operato d’urgenza il 15enne accoltellato all’uscita dalla scuola media Sergio Atzeni a Capoterra, nel Cagliaritano, da un 14enne che frequenta la sua stessa scuola. Resta riservata la prognosi per il ragazzo, al quale i medici dell’ospedale Brozu di Cagliari hanno applicato uno stent dopo che gli era stata lesionata l’arteria del collo. Ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva post operatoria. In ospedale il ragazzo era stato trasportato d’urgenza con l’elicottero in condizioni considerate disperate.

L’aggressione

Fermato dai carabinieri il 14enne, che non avrebbe ancora chiarito i motivi del gesto. I due sarebbero usciti nello stesso momento da scuola alle 13. E mentre erano diretti alla fermata dell’autobus c’è stata l’aggressione. Il ragazzo aggredito ha estratto un coltello da cucina ha ferito il compagno di scuola al petto al collo. Come riporta il Corriere della Sera, alcuni testimoni hanno raccontato che lo stesso ragazzo si sia estratto il coltello dal collo, per poi svenire. Il 14enne è stato soccorso dal dirigente scolastico, che ha chiamato il 118 e dagli altri compagni di scuola, che sono saltati addosso al 14enne e lo hanno a loro volta aggredito.

